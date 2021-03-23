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13'ü yerel 24 pozitif vaka!

"Toplam 7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vakaya rastlandı, 48 kişi taburcu edildi"

23 Mart 2021 Salı 18:49
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13'ü yerel 24 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7836 olup, 13'ü  yerel 24 pozitif vakaya rastlanmış, 48 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.10 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır. 

5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Terminal-1/  Sulariçi-2  / Çağlayan-1 / Gönyeli-1 

Girne 

Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Alsancak-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 3 / Yeniboğaziçi -1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 


23 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7836  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 13   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 48 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 689. 074    

Toplam Vaka Sayısı: 4130 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3685 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 421  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 378   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Anahtar Kelimeler:
Pozitif VakaKKTC
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