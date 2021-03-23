13'ü yerel 24 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7836 olup, 13'ü yerel 24 pozitif vakaya rastlanmış, 48 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır.
5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Terminal-1/ Sulariçi-2 / Çağlayan-1 / Gönyeli-1
Girne
Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Alsancak-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 3 / Yeniboğaziçi -1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1
23 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7836
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 48
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 689. 074
Toplam Vaka Sayısı: 4130
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3685
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 421
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 378
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4