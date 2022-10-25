13'üncü maaşlar ödenebilecek mi?

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Belediyelerin, Sosyal Sigortalara 130 milyon TL borcu olduğunu ve bu borcun ödenmesiyle birlikte, 13'üncü maaşların ödenmesinde bir sıkıntı yaşanmayacağını belirten Taçoy, bu ödemenin nasıl gerçekleşeceğini ise şu sözlerle açıkladı:

"Belediyelerin sayısı 18'e düşürüldü. Belediyelerin şu an Sosyal Sigortalara olan toplam borcu 130 milyon TL'dir. Tüm hedefim, reform paketi içerisinde ayrılmış olan finansal bütçenin bir miktarını bu borç karşılığında sigortalara alabilmek ve yerel yönetimlerin borçsuz olarak yola devam etmesi için bir ufuk açmaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu parayı alırsak, 13'üncü maaşları rahat öderiz"

Taçoy alınacak olan bu 130 milyon TL'nin 13'üncü maaşların ödenmesi noktasında faydalı olacağını ve bu paranın alınmasıyla birlikte 13'üncü maaşların rahat ödenebileceğini belirtti.

Ortada 450 milyon TL'lik bir reform paketi olduğunu belirten Taçoy, "bu 450 milyon TL'nin 250 milyon TL'si devlet alacağıdır. Bu kısmın içerisinde de 130 Milyon TL'si Sosyal Sigortalar bacağınındır. Sosyal Sigortalar bacağının hepsini alabilirsek, 13'üncü maaş ödememizi rahat bir şekilde yapabiliriz" dedi.

"Devletten çok küçük bir talebimiz olabilir"

Taçoy, 13'üncü maaşlar için kullanılabilecek 50 milyon TL'lik bir artıları olduğunu da sözlerine ekleyerek, şu şekilde devam etti:

"50 Milyon TL artımız var. 130 milyon TL'de gelirse 180 milyon TL'miz olacak. O güne kadar biraz da biz artırırsak, o gün geldiğinde devletten 13'üncü maaşın ödenebilmesi için çok küçük bir talebimiz olur, onu da 13'üncü maaş giderleri içerisinde karşılıklı olarak alabiliriz ve hiçbir sıkışıklık yaşamadan bunları da öderiz. Önümüzde Kasım ve Aralık ayı ödemeleri var. Bu ikisinden de benim umduğum yaklaşık 250 milyonu toplamda bulabileceğimdir, 450 milyonu bulup ödeme, 170 milyon da sağdan-soldan diye düşünüyoruz. Bu şekilde bir yere varacağımıza inanıyorum."

Muhaceret Affıyla kasaya para girecek!

Çiğdem Aydın'ın 'sağdan-soldan gelecek olan para nedir?' sorusu üzerine Taçoy, muhaceret affını işaret etti. Taçoy, muhaceret affına başvracak olanların Sosyal Sigortalar bacağında yapacakları ödemenin kasaya bir artı olarak yansıyacağını belirterek, 'bu artıyı da değerlendirip, yol haritamızı ona göre çizeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bu ayın ödemesi hazır!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bu ayın maaşlarının hazır olduğunu, Sosyal Sigortaların 28 Ekim tarihinde maaşları ödeyeceğini duyurdu.