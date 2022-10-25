Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107

13'üncü maaşlar ödenebilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 13'üncü maaşların akıbetiyle ilgili Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın programında konuştu.

25 Ekim 2022 Salı 16:18
498 Okunma
13'üncü maaşlar ödenebilecek mi?



ÖZEL HABER

Belediyelerin, Sosyal Sigortalara 130 milyon TL borcu olduğunu ve bu borcun ödenmesiyle birlikte, 13'üncü maaşların ödenmesinde bir sıkıntı yaşanmayacağını belirten Taçoy,  bu ödemenin nasıl gerçekleşeceğini ise şu sözlerle açıkladı:
"Belediyelerin sayısı 18'e düşürüldü. Belediyelerin şu an Sosyal Sigortalara olan toplam borcu 130 milyon TL'dir. Tüm hedefim, reform paketi içerisinde ayrılmış olan finansal bütçenin bir miktarını bu borç karşılığında sigortalara alabilmek ve yerel yönetimlerin borçsuz olarak yola devam etmesi için bir ufuk açmaktır" ifadelerini kullandı. 
"Bu parayı alırsak, 13'üncü maaşları rahat öderiz"
Taçoy alınacak olan bu 130 milyon TL'nin 13'üncü maaşların ödenmesi noktasında faydalı olacağını ve bu paranın alınmasıyla birlikte 13'üncü maaşların rahat ödenebileceğini belirtti.  
Ortada 450 milyon TL'lik bir reform paketi olduğunu belirten Taçoy, "bu 450 milyon TL'nin 250 milyon TL'si devlet alacağıdır. Bu kısmın içerisinde de 130 Milyon TL'si Sosyal Sigortalar bacağınındır. Sosyal Sigortalar bacağının hepsini alabilirsek, 13'üncü maaş ödememizi rahat bir şekilde yapabiliriz" dedi. 
"Devletten çok küçük bir talebimiz olabilir"
Taçoy, 13'üncü maaşlar için kullanılabilecek 50 milyon TL'lik bir artıları olduğunu da sözlerine ekleyerek, şu şekilde devam etti:
"50 Milyon TL artımız var. 130 milyon TL'de gelirse 180 milyon TL'miz olacak. O güne kadar biraz da biz artırırsak, o gün geldiğinde devletten 13'üncü maaşın ödenebilmesi için çok küçük bir talebimiz olur, onu da 13'üncü maaş giderleri içerisinde karşılıklı olarak alabiliriz ve hiçbir sıkışıklık yaşamadan bunları da öderiz. Önümüzde Kasım ve Aralık ayı ödemeleri var. Bu ikisinden de benim umduğum yaklaşık 250 milyonu toplamda bulabileceğimdir, 450 milyonu bulup ödeme, 170 milyon da sağdan-soldan diye düşünüyoruz. Bu şekilde bir yere varacağımıza inanıyorum." 
Muhaceret Affıyla kasaya para girecek!
Çiğdem Aydın'ın 'sağdan-soldan gelecek olan para nedir?' sorusu üzerine Taçoy, muhaceret affını işaret etti.  Taçoy, muhaceret affına başvracak olanların Sosyal Sigortalar bacağında yapacakları ödemenin  kasaya bir artı olarak yansıyacağını belirterek, 'bu artıyı da değerlendirip, yol haritamızı ona göre çizeceğiz' ifadelerini kullandı. 
Bu ayın ödemesi hazır!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bu ayın maaşlarının hazır olduğunu, Sosyal Sigortaların 28 Ekim tarihinde maaşları ödeyeceğini duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu sona erdi
Bakanlar Kurulu sona erdi
TED Kolejinden Cemaliye Polatcan Dünya Birincisi Oldu
TED Kolejinden Cemaliye Polatcan Dünya Birincisi Oldu
Sağlık Bakanlığı açıkladı
Sağlık Bakanlığı açıkladı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim