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13'üne kadar uçuşlar durduruldu

Alınan karar bugünden itibaren işleme girecek.

09 Eylül 2020 Çarşamba 12:25
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13'üne kadar uçuşlar durduruldu

 Hükümet 13 Eylül 2020 tarihine kadar uçuşları durdurma kararı aldı.

Alınan karar bugünden itibaren işleme girecek.

Acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçaklar ise bu karardan muaf tutuldu.

Hükümetin bu kararı almasındaki sebep olarak ise karantina için yeterli konaklama yerinin bulunamaması olarak gösterildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yayınladığı notam ile resmi olarak bunu açıkladı.

Notamın bitişinin ardından ise yasaklamanın tekrardan görüşüleceği ifade edildi.

1 Temmuz'da yaşanan açılmanın ardından kısmen kontrollü devam eden vaka sayısı artışı son dönemde yerini yerel vakalara bırakınca hükümet uçuşları 7 gün karantinalı yapma kararı almıştı.

7 gün karantina kuralı ile gelmeye devam eden ve günlük 700 yolcuya ulaşan gelişler karantina merkezlerinin yetersiz kalmasına neden oldu. 550 yatak kapasiteli Özok Öğrenci Yurdu'nun da dolmasıyla ciddi bir sıkıntı halini alan karantinalı gelişler durdurulmak zorunda kalındı.

Bu sabah Ercan Havalimanı'nda yaşanan ve yolcuların otobüslerde yatmak zorunda kalması nedeniyle yaşanan kaos ve kriz ortamı da karantina için yeterli yatak kapasitesinin olmadığını gözler önüne serdi.  

HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 09.09.2020 13:11
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