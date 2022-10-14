13 Yaşındaki çocuk Cezaevi'nde...

Dağ, paylaşımında bugün Merkezi Cezaevi'ne 13 yaşında bir çocuğun getirildiğini belirterek, çocuğun tek suçunun 'mülteci' olmak olduğunu kaydetti ve yaşanan duruma isyan etti.

13 Yaşında, gözleri ağlamaklı olan çocuğun, Cezaevi'nde etrafına korkulu gözlerle baktığını belirten Dağ, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" YAZIKLAR OLSUN !

13 yaşındaki gözleri ağlamaklı, etrafına korkulu gözlerle bakan bir çocuk geldi bugün CEZAEVİNE !

Suçu ülkeye yasal olmayan yollardan girmek yani MÜLTECİ !

Daha dramatik olansa bu çocuğun yanında ne annesi var ne de babası ❗️"

Öte yandan paylaşımın altında şu ifadeler de yer aldı:

"13 Yaşındaki çocuğu mülteci diyerek içeriye gönderen köhnelenmiş ceza yasası istemiyoruz. Hayattaki hiçbir şey o çocuğun göz yaşlarına değmez. Ya bir an evvel Ceza Yasası'nda değişikliğe gidin ya da işgal ettiğiniz o Meclis koltuklarını bırakarak evinize gidin. Zira o makam, yan gelip yatıp, para kazanma makamı değildir"