13 yaşındaki çocuk kayboldu

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.06.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ayşe BULUT(K-13) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.