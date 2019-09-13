Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
Son Dakika
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!

13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde meydana gelen cinsel istismar suçlamasından methaldar olan zanlı İshak Yalman Yöncü dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:08
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Buket İnce, olguları aktardı. Polis, zanlı İshak Yalman Yöncü’nün 2019 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayları içinde Lefkoşa’da komşusu olan 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, olayın polisin bilgisine 10 Eylül’de geldiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının beş gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Zanlı, suçu istemeden işlediğini belirtip, özür diledi. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının beş gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cinsel SaldırıHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Şeytana uydum 2019-09-13 19:09:53

Sana öyle şeyler yapsınlar içerde ki şeytana uyduk desinler, istemeden yaptık desinler, hergün içerde ölümü tekrar tekrar yaşayasın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Metin Oktay anıldı
Metin Oktay anıldı
Batık tekne bulundu!
Batık tekne bulundu!
Trump, Alaska'da koruma altındaki bölgelerde petrol sondajına izin verecek
Trump, Alaska'da koruma altındaki bölgelerde petrol sondajına izin verecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim