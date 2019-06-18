13 yaşındaki kız kayboldu!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Tuğçe TURÇİN (K-13) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldı ve halen geri dönmedi .

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.