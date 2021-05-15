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13 yaşındaki kıza tecavüz etmekle suçlanıyor

Lefkoşa'da 17 yaşındaki M.U. 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklandı. Polis soruşturmasında doktor kontrolü ile tecavüz tespit edildi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:36
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13 yaşındaki kıza tecavüz etmekle suçlanıyor

Lefkoşa'da 17 yaşındaki M.U, 13 yaşındaki kız arkadaşına 2021 yılı Nisan ayı içerisinde bir alışveriş merkezinin tuvaletlerinde tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklandı.

Zanlı, “16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz", "Vahim Zarar", "Çocuğa Cinsel istismar" ve "Cinsel Saldırı” suçlamaları ile bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Zanlı ve şikayetçinin yaşlarının küçük olması nedeni ile kapalı oturum olarak gerçekleştiği öğrenilen tutukluluk duruşmasında, mahkeme yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay 14 Nisan tarihinde Lefkoşa, Küçük Kaymaklı'da bir alışveriş merkezinin tuvaletlerinde zanlı M.U'nun 13 yaşındaki kız arkadaşına cinsel davranışla kasten fiziksel temas kurup, cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Akabinde zanlının küçük kızın 'kızlık zarını' bozmak sureti ile vahim zarara uğratıp cinsel tecavüzce bulunduğu, 14 Mayıs tarihinde polise yapılan şikayet üzerine başlatılan polis soruşturmasında, küçük kızın doktor kontrolünden geçirilerek vahim zarar ve cinsel tecavüz suçunun tespit edildiği ve 17 yaşındaki M.U'nun tutukladığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 15.05.2021 11:44
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