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131'i yerel 148 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6043 olup, 131'i yerel 148  pozitif vakaya rastlanmış, 234 kişi taburcu edilmiştir.

02 Eylül 2021 Perşembe 19:07
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131'i yerel 148 pozitif vakaya rastlandı

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 131 kişi ise yerel vakadır. 

46 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 


2 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6043   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 131 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 234  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .471.488 

Toplam Vaka Sayısı: 16.721 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 14.181  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2078 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 134  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1806  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 118 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4250  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 780  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 488 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3717 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 43.403

Son Güncelleme: 02.09.2021 23:45
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