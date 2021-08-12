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132'si yerel 144 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 14.643 test yapıldı, 132'si yerel 144 pozitif vakaya rastlandı, 85 kişi taburcu edildi"

12 Ağustos 2021 Perşembe 19:23
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132'si yerel 144 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.643 olup, 132'si yerel 144 pozitif vakaya rastlanmış, 85 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 132 kişi ise yerel vakadır. 

47 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-7/ Taşkınköy-3/ Gönyeli-8/ Demirhan-1/ Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gelibolu-1/ Değirmenlik-1/ Kumsal-1/ Metehan-2/ Terminal Bölgesi-1/ Dereboyu-2/ Haspolat-1/ Alayköy-2/ K.Kaymaklı-5 / Göçmenköy-1/ Ortaköy-3/ Yılmazköy-2/ Yenişehir-1/ Yenikent-1 

Girne 

Girne Merkez-16/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-12/ Esentepe-5/ Karaoğlanoğlu-2/ Aşağı Girne-1/ Ozanköy-1/ Ağırdağ-1/ Taşkent-1/ Doğanköy-1/ Çatalköy-2/ Lapta-3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-3/ Maraş-4/ Geçitkale-1/ Canbulat-1/Baykal-2/ Beyarmudu-2/ Karakol Bölgesi-3/ Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Sakarya-2 / Çanakkale-1 

İskele 

İskele Merkez-1/ Ötüken-1/ Topçuköy-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 / Bostancı-1 

12 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.643      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 144   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 

Yerel Vaka Sayısı: 132     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 85    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.142.997 

Toplam Vaka Sayısı: 13.129 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.321 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1765 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1547 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 152 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3710 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 354 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 434 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2624 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 35.130

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