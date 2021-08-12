132'si yerel 144 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.643 olup, 132'si yerel 144 pozitif vakaya rastlanmış, 85 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 132 kişi ise yerel vakadır.
47 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-7/ Taşkınköy-3/ Gönyeli-8/ Demirhan-1/ Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gelibolu-1/ Değirmenlik-1/ Kumsal-1/ Metehan-2/ Terminal Bölgesi-1/ Dereboyu-2/ Haspolat-1/ Alayköy-2/ K.Kaymaklı-5 / Göçmenköy-1/ Ortaköy-3/ Yılmazköy-2/ Yenişehir-1/ Yenikent-1
Girne
Girne Merkez-16/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-12/ Esentepe-5/ Karaoğlanoğlu-2/ Aşağı Girne-1/ Ozanköy-1/ Ağırdağ-1/ Taşkent-1/ Doğanköy-1/ Çatalköy-2/ Lapta-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-3/ Maraş-4/ Geçitkale-1/ Canbulat-1/Baykal-2/ Beyarmudu-2/ Karakol Bölgesi-3/ Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Sakarya-2 / Çanakkale-1
İskele
İskele Merkez-1/ Ötüken-1/ Topçuköy-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1 / Bostancı-1
12 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.643
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 144
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 132
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 85
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.142.997
Toplam Vaka Sayısı: 13.129
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.321
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1765
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1547
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 152
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3710
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 354
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 434
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2624
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 35.130