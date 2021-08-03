133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.292 olup, 133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlanmış, 107 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 133 kişi ise yerel vakadır.

43 kişi Lefkoşa, 54 kişi Girne, 21kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 8 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 4/ Cihangir-1/ Gönyeli-10/ Yenikent-3/ Gelibolu-1/ Kırıkkale-1/ Alayköy-2/ Yenişehir-1/ Göçmenköy-2/ Akıncılar-1/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-2/ Taşkınköy-5/ K.kaymaklı-3/ Ortaköy-3/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-2



Girne

Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Esentepe-1/ Karakum-6/ Doğanköy-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-10/ Boğazköy-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-6/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Maraş-3/ Karakol-1/ Beyarmudu-3 / Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4/ Sakarya-1

İskele

İskele Merkez-2/ Mersinlik-1/ Sınırüstü-1/ Yeni İskele-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-4/ Akçay-1/ Bostancı-3

Lefke

Gemikonağı-1



3 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.292

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 133

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 107

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.003.630

Toplam Vaka Sayısı: 11.903

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.337

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1526

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1328

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 119

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4888

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 283

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2358

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.953