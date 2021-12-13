135'i yerel, 175 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.914 olup, 135'i yerel 175 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 273 kişi taburcu edilmiştir.
40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 135 kişi ise yerel vakadır.
47 kişi Lefkoşa, 48 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
13 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.914
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 175
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40
Yerel Vaka Sayısı: 135
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 245
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.372.934
Toplam Vaka Sayısı: 32.148
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.490
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2539
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 76
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2443
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 121
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3033
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 393
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 773
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6680
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 96.177