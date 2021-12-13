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135'i yerel, 175 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 25.914 test yapıldı, 135'i yerel, 175 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti, 245 kişi taburcu edildi"

13 Aralık 2021 Pazartesi 18:52
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135'i yerel, 175 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.914 olup, 135'i yerel 175 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 273 kişi taburcu edilmiştir. 

40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 135  kişi ise yerel vakadır. 

47 kişi Lefkoşa, 48 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

13 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.914  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 175 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40  

Yerel Vaka Sayısı: 135 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 245 

Bugün Kaybedilen Hasta: 3  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.372.934 

Toplam Vaka Sayısı: 32.148     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.490 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2539   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 76    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2443   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 121  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3033 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 393
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 773 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6680 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 96.177

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