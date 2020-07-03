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136 bin 620 TL tazminat ödedi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince nisan ve mayıs aylarında büyükbaş hayvan düşük zararı olan, her iki ay için toplam, 138 üreticiye 253 vaka için 136 bin 620 TL tazminat ödedi.

03 Temmuz 2020 Cuma 17:20
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136 bin 620 TL tazminat ödedi

Genel Tarım Sigortası FonuHayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince nisan ve mayıs aylarında büyükbaş hayvan düşük zararı olan, her iki ay için toplam, 138 üreticiye 253 vaka için 136 bin 620 TL tazminat ödedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Genel Tarım Sigortası FonuHayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü
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