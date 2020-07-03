136 bin 620 TL tazminat ödedi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince nisan ve mayıs aylarında büyükbaş hayvan düşük zararı olan, her iki ay için toplam, 138 üreticiye 253 vaka için 136 bin 620 TL tazminat ödedi.