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136'sı yerel, 160 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 15.684  test yapıldı, 136'sı yerel, 160 pozitif vakaya rastlandı, 117 kişi taburcu edildi"

09 Kasım 2021 Salı 18:46
183 Okunma
136'sı yerel, 160 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.684 olup, 136'sı yerel 160 pozitif vakaya rastlanmış,117 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 136 kişi ise yerel vakadır. 

40 kişi Lefkoşa, 54 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 3 kişi  Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.684 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 160 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22 

Yerel Vaka Sayısı: 136 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.689.801  

Toplam Vaka Sayısı: 23.684 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22. 184 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1411 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1369 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 91 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1262 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6397  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 79.286 

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