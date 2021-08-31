137 pozitif vaka, 1 can kaybı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.850 olup, 110'u yerel 137 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 293 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 110 kişi ise yerel vakadır.
45 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 9 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
31 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.850
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 137
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22
Yerel Vaka Sayısı: 110
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 293
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .449.701
Toplam Vaka Sayısı: 16.421
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2126
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 116
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1899
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 92
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 62
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6550
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 626
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 651
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3583
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 42.456