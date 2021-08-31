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137 pozitif vaka, 1 can kaybı!

"Toplam 16.850 test yapıldı, 110'u yerel 137 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 293  kişi taburcu edildi"

31 Ağustos 2021 Salı 19:13
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137 pozitif vaka, 1 can kaybı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.850 olup, 110'u  yerel 137 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 293 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 110 kişi ise yerel vakadır. 

45 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 9 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 


31 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.850    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 137 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22 

Yerel Vaka Sayısı: 110  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 293 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .449.701  

Toplam Vaka Sayısı: 16.421   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2126 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 116 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1899 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 92    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 62   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6550 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 626 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 651 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3583  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 42.456 

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