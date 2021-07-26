138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.667 olup, 138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlanmış, 52 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 138 kişi ise yerel vakadır.
40 kişi Lefkoşa, 58 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ Haspolat-2/ Alayköy-1/ Gönyeli-10/ Dereboyu-2/ Kaymaklı-7/ Ortaköy-1/ Surlariçi-3/ Marmara-3 / Dilekkaya-1/ Yılmazköy-1/ Yenikent-5/ Çağlayan-1/ Metehan-1
Girne
Girne Merkez-21 / Çatalköy-14/ Karşıyaka-1/ Alsancak-5/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-4/ Zeytinlik-1/ Ozanköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Lapta-1/ Kaşgar-2/ Boğazköy-2/ Edremit-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-3/ Piyale Paşa-1/ Mormenekşe-2/ Gülseren-1/ Kaliland-1/ Akdoğan-1/ İnönü-3/ Pirhan-1 / Maraş-3/ Karakol-2/ Yeniboğaziçi-2/ Görneç-4/ Tatlısu-3/ Sütlüce-1/ Tirmen-2/ Vadili-1
İskele
İskele Merkez-1/ Yedikonuk-1/ Ötüken-1/ Kaleburnu-2/ Mersinlik-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1/ Yukarı Bostancı-1
26 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.667
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 160
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18
Yerel Vaka Sayısı: 138
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 52
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.850.680
Toplam Vaka Sayısı: 10.884
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9274
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1571
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1230
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 259
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7485