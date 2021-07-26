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138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 25.667 test yapıldı, 138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlandı, 52 kişi taburcu edildi"

26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:40
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138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.667 olup, 138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlanmış, 52 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 138 kişi ise yerel vakadır. 

40 kişi Lefkoşa, 58 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ Haspolat-2/ Alayköy-1/ Gönyeli-10/ Dereboyu-2/ Kaymaklı-7/ Ortaköy-1/ Surlariçi-3/ Marmara-3 / Dilekkaya-1/ Yılmazköy-1/ Yenikent-5/ Çağlayan-1/ Metehan-1 

Girne 

Girne Merkez-21 / Çatalköy-14/ Karşıyaka-1/ Alsancak-5/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-4/ Zeytinlik-1/ Ozanköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Lapta-1/ Kaşgar-2/ Boğazköy-2/ Edremit-2 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3/ Piyale Paşa-1/ Mormenekşe-2/ Gülseren-1/ Kaliland-1/ Akdoğan-1/ İnönü-3/ Pirhan-1 / Maraş-3/ Karakol-2/ Yeniboğaziçi-2/ Görneç-4/ Tatlısu-3/ Sütlüce-1/ Tirmen-2/ Vadili-1 

İskele 

İskele Merkez-1/ Yedikonuk-1/ Ötüken-1/ Kaleburnu-2/ Mersinlik-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1/ Yukarı Bostancı-1 


26 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.667   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 160  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18   

Yerel Vaka Sayısı: 138 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 52 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.850.680       

Toplam Vaka Sayısı: 10.884 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9274 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1571   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1230  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 259    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7485 
 

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