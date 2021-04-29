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139 Km sürat, 35 metre fren izi...

Lefkoşa’da dün meydana gelen ağır yaralanmalı kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü zanlı Osama Talab Moh'd İsmail tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 11:22
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139 Km sürat, 35 metre fren izi...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tahkikat Şubesi'nde görevli Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk ilk olarak kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Özkantürk JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd Ismail’in taburcu edilmesinin ardından tutuklu olarak merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.

Polis PM 847 plakal motosiklet sürücüsü Yusuf ÇAĞRAŞ Yakın Doğu Üniversitesi yoğun bakım servisinde sol ayak kırığı ve derin kesiler nedeniyle yoğun bakıma alındığını, PJ 616 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser KARIMOVA ise kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi servisinde tedavi altına alındığını mahkemeye aktardı.

Hasar büyük

Polis mesele ile ile ilgili olarak başlatılan tahkikat neticesinde PJ 616 plakalı araca 60,000 TL, JU 730 plakalı araca 25.000 TL ve PM 847 plakalı motosiklete ise 10,000 TL tahmini hasar olduğunun saptandığını belirtti.

Aşırı sürat!

Polis ayrıca zanlının aracı süratli kullandığı güzergahtan yapıla kamera tespitinde aracı 139 KM hız ile kullandığının tespit edildiğini ayrıca yolda da 35 metre fren izi bulunduğunu da mahkemeye aktardı.  Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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