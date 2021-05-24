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13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 8582 test yapıldı, 13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:55
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13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8582 olup, 13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 

5 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Marmara -1 / Değirmenlik-1/ Kızılay-1 / Haspolat-2 


Girne 

Girne Merkez- 1 / Çamlıbel-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Beylerbeyi-1 

Gazimağusa 

Sakarya-2 / Karakol-1 

Lefke 

Yedidalga-1 

24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8582  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 13 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 167. 790 

Toplam Vaka Sayısı: 7103 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6778 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 264  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 79 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 540 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 912 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5955

Son Güncelleme: 24.05.2021 19:41
Anahtar Kelimeler:
KKTC
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