13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8582 olup, 13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.
5 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Marmara -1 / Değirmenlik-1/ Kızılay-1 / Haspolat-2
Girne
Girne Merkez- 1 / Çamlıbel-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Beylerbeyi-1
Gazimağusa
Sakarya-2 / Karakol-1
Lefke
Yedidalga-1
24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8582
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 167. 790
Toplam Vaka Sayısı: 7103
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6778
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 264
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 79
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 540
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 912
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5955