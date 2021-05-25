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13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9361 test yapıldı, 13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 19 kişi taburcu edildi"

25 Mayıs 2021 Salı 18:51
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13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9361 olup, 13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlanmış 19 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 

3 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1 / Gönyeli-1 / Değirmenlik-1 

Girne 

Girne Merkez- 4 / Çamlıbel-1/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1 

Gazimağusa 

Baykal-1 

Lefke 

Yedidalga-1 

24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9361 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 13 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 177.151 

Toplam Vaka Sayısı: 7121 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6797 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Son Güncelleme: 25.05.2021 23:16
Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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