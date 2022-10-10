"13’üncü maaşın rahat ödenmesine konsantreyiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Meclis Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi'nin bu ay kendi imkanları çerçevesinde maaş ödediğine işaret etti, sosyal sigortalar ödemelerinde hiçbir sıkıntı olmadığını ve ödemelerin rahatlıkla yapıldığını belirtti.

İvmeyi bundan sonra daha da yukarıya çekeceklerini kaydeden Bakan Taçoy, 13’üncü maaşın rahat ödenmesine konsantre olduklarını söyledi.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin ülkeyi teğet geçmediğini fakat son dönem aldıkları bazı karar ve uygulamalarla krizin hafifletildiğini dile getiren Taçoy, önerdikleri mini paket ve ekonomik tedbirlerle ülkenin biraz olsun rahatladığını kaydetti.

Dünyada yaşanana çeşitli sıkıntıları dile getiren Taçoy, ülkede işsizlik oranının artırılmaması ve ülkedeki ekonomik hareketliliğin artırılması yönündeki yansımaları hesapladıklarını belirtti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'na da işaret eden Hasan Taçoy, BRTK’nın birçok kanala hizmet verdiğinin de farkında olduklarına işaret etti, çalışanların toplu iş sözleşmelerinin kendileri için de önemli olduğunu belirtti.

Bakan Taçoy, BRTK’nın verdiği hizmetin önemine vurgu yaparak, kurumun daha iyi hizmet verebilmesi için gerekenin yapılacağını kaydetti.

Bakanlık çalışmalarını da aktaran Taçoy, özel sektör içerisinde bulunan bazı yayın kuruluşlarına denetim yapıldığını belirtti.

Basına verilen destekten yararlanan sadece 87 kişi olduğunu söyleyen Taçoy, basın sektörlerine denetim yapılarak, haksız rekabeti ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.