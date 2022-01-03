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13’üncü maaşlar bugün ödeniyor

BRT'nin Maliye Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre de, 13’üncü maaşların bugün ödeneceği belirtildi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 08:55
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13’üncü maaşlar bugün ödeniyor
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Bakanlık açıklamasında, sosyal sigorta emeklilerine 13’üncü maaşların ödenmesi konusunda yaşanan kaynak sıkıntısının dün aşıldığı ifade edildi.

Bakanlar Kurulu’ndan dün borçlanma yetkisi alınarak bugün bu borçlanmanın gerçekleştirileceği ve sigorta emeklilerine de 13’üncü maaş ödemelerinin yapılacağı ifade edilen açıklamada, “devlet borçlanma yaparak bunu avans şeklinde ödeyeceğiz sigortalara ve sosyal sigorta emeklilerine 13’üncü maaş ödemesi yapılacak ki bu sorunu çözelim” ifadeleri kullanıldı. Sosyal sigortalara kaynak bulunmadan 13’üncü maaşların kamu çalışanlarına da ödenmeyeceği açıklanmıştı.

Başbakan Sucuoğlu da daha önce yaptığı açıklamada, 13’üncü maaşların bugün ödeneceğini açıklamıştı. Özellikle sigorta emeklileri için kaynak anlamında küçük sorun çıktığını ifade eden Sucuoğlu “bugün emeklileri ödeyeceğiz” dedi.

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