13’üncü maaşlar yarın ödeniyor

Kamu çalışanları ve emekliler 13’üncü maaşlarını yarın alıyor.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu daha once BRT’ye yaptığı açıklamada 13’üncü maaş ödemelerinin 23 Aralık’ta yapılacağını kaydetmişti.

Bakan Amcaoğlu, BRT’ye bugün yaptığı açıklamada da 13’üncü maaşların planlandığı gibi yarın ödeneceğini yineledi.

BRT