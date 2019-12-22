13’üncü maaşlar yarın ödeniyor

Kamu çalışanları ve emekliler 13’üncü maaşlarını yarın alıyor.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu daha once BRT’ye yaptığı açıklamada 13’üncü maaş ödemelerinin 23 Aralık’ta yapılacağını kaydetmişti.
Bakan Amcaoğlu, BRT’ye bugün yaptığı açıklamada da 13’üncü maaşların planlandığı gibi yarın ödeneceğini yineledi.
BRT
Dünyada maaş ödemeyi başarı sayan başka ülke ve hükümet bilemem yinede tebrik ederim maliye bakanı gününde ödeme yapıyor çalışanlara ilaç gibi gelir bu 13. Maaş
Tamam yarın akşam kurtarılmış bölgede noel alışverişine gidiyoruk AB topraklarına , insan olmayan geçemez ,
OH OH NEKA GÜZEL NEKA GÜZEL AĞAM ÇĞKÖFTELER YENSİNMİ KAYIŞLAR YAĞLANSINMI 7/24 OKKALI MENTEŞELİ
Türkiye Cumhuriyeti 1974 den beri kirayı hiç aksatmadan öder , tesekkur ,ama az tüm dağlar , sahiller kirayı yükseltmek lağzım .kira yüksek gelirsa evden çıkabililsiniz .
Yarın MC Donalds günü ,