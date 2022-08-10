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14 araç trafikten men edildi!

9- 10 Ağustos tarihleri arasında saat 20.00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:32
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14 araç trafikten men edildi!
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Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, 9- 10 Ağustos tarihlerinde saat 20.00-01.00 arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde denetimler gerçekleştirildi.

18 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulüplerinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği belirtildi.

LEFKOŞA’DA 550 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 14 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 550 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 239 araç sürücüsü rapor edilirken, 14 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildiği açıklandı.

İSKELE’DE 6 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

İskele’de faaliyet gösteren eğlence yerleri ve kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

İSKELE’DE 328 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 328 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilmiştir.

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