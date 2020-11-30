Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından yargılanan sanık E.T 14 ay hapis cezası aldı.

E.T 3 Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Hamitköy’de bulunan Yeni Çevre Yolu çemberinin park halinde bulunan LM 369 plakalı Mini Cooper marka araç yol kenarında park halinde olduğu esnada Lefkoşa Adli Şube Amirliğine bağlı polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde siyah renkli markası meçhul bayan çantası içerisinde seri numarası meçhul Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mm çapında tabanca, 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip açıkladı.

Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların 10 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa 14 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.