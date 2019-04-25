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14. Çilek Festivali yarın 18.00'deki kortej yürüyüşüyle başlayacak

25 Nisan 2019 Perşembe 10:23
14. Çilek Festivali yarın 18.00'deki kortej yürüyüşüyle başlayacak
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Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, bu yıl 14.’sü yapılacak Çilek Festivali yarın başlıyor.

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Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla 26 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında altı gün boyunca devam edecek “14. Geleneksel Çilek Festivali” yarın saat 18.00 de Yeşilırmakta Kortej yürüyüşü ile başlayacak. 

Yeşiırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar “14. Geleneksel Çilek Festivali”ne tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çilek Festivali
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