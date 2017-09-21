Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

14 dilekçe karara bağlandı

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan dilekçeleri görüşerek, 14 dilekçeyi karara bağladı.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:40
14 dilekçe karara bağlandı

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan dilekçeleri görüşerek, 14 dilekçeyi karara bağladı. Komite, geriye kalan dilekçeler için ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş isteme kararını da aldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, komite bugün saat 09.00’da CTP Milletvekili, Komite Başkanı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

Komite, bugünkü toplantısında ayrıca, iki Ombudsman raporunu görüşerek, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Esat Ergün Serdaroğlu, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, UBP Milletvekili Ahmet Kaşif ve UBP Millevekili Ali Pilli katıldı.

banner22
Son Güncelleme: 21.09.2017 17:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: "Kıbrıs Türkü'nün önüne konulan suni engeller kaldırılmalı"
Akıncı: "Kıbrıs Türkü'nün önüne konulan suni engeller kaldırılmalı"
Anayolda giderken yandı!
Anayolda giderken yandı!
Yine et skandalı!
Yine et skandalı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim