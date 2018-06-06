Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'ın haberine göre; taksiciler, KKTC’de gelişigüzel dağıtılan T izinlerinin, kaçak taşımacılık karşısında yasal mücadele etmeyi imkansız hale getirdiğine dikkat çekti.

Mağusa Taksiciler Birliği Başkanı Muhammet Biberoğlu, denetim ve kaçakla mücadelenin daha etkin yapılması gerektiğini vurgulayarak, kaçak taşımacılığın yasal zemine kavuşturulmadığı sürece sorunların önüne geçilemeyeceğini kaydetti.

14 durak, 220 taksi ile birlikte binlerce aile mağdur oluyor

Mağusa’nın İskele ve Karpaz bölgesindeki üyelerin de dahil edilmesiyle çok geniş bir lokasyona sahip bir alan olduğunu ifade eden Biberoğlu, 14 durak 220 taksi ve ailelerinin de hesaba katılması ile taksicilikte binlerce kişiyi ilgilendiren bir sektörden bahsedilebileceğinin altını çizdi.

“Kiralık araç ve vito’larla kaçak taşımacılık başladı”

Denetim noktasındaki eksikliğin sorun yumağı haline geldiğinin altını çizen Biberoğlu, kaçak taşımacılığın artık rent a car’lar ve vito’larla turistlerin de yaptığı engellenemeyen bir alana döndüğünü ifade ederek, işlerin çığırından çıktığına dikkat çekti.

“İngilizler de kaçak taşımacılık yapıyor”

Biberoğlu, “Kaçak taşımacılığı artık İngilizler ağırlıkta olmak üzere kiralık araçlar ve vito tarzı araçlarla turistler de yapmaya başladı. Bu iş artık çığırından çıkmış durumda” dedi.

“Ancak yasal zemine kavuşturulursa bir nebze önüne geçilebilir”

Bakanlığa defalarca kiralık araçlar ve kaçak taşımacılık konusunda başvuruda bulunduklarını dile getiren Biberoğlu, bu alanlara denetim mekanizması kapsamında bazı sınırlamalar getirilmesi isteklerini yineledi. Biberoğlu, “Kaçak taşımacılık konusunda yasanın bir an evvel geçirilmesi gerekmektedir. Ancak yasal zemine kavuşturulduğu takdirde bu sorunların önüne geçilebilinecektir” ifadelerini kullandı.

“Kaçak karşısında, yasal taksiciler mücadele edemiyor”

Kaçak taşımacılık karşısında, kayıtlı ve yasal mevzuata uygun taksicilik yapanların belini büken en önemli konuların başında vergi ve izinler olduğuna işaret eden Biberoğlu, “Biz devletimize vergimizi ödüyoruz, usulüne uygun izinlerimizi belgelerimizi çıkarıyoruz, gerekli mesleki sürüş kartlarını alıyoruz, gerekli ne varsa her şeyi usulüne uygun yapıyoruz” dedi.

“Çocuklarımızı okutamaz hale geldik”

Biberoğlu, “Günün sonunda bu işi kaçak ve vergi kaçırarak sürümden kazanma mantalitesi ile yapanlar karşısında mücadele edemiyor ve ekmek yiyemiyor konuma geliyoruz. Çocuklarımızı okutamaz hale geldik, sabahtan beri daha siftah yapmadık” ifadelerini kullandı.

“Esentepe’de turistler kiralık araçlarla kaçak taşımacılık yapıyor”

Çoğu rent a car’ların da taksiciliğe soyunarak kaçak taşımacılığa el attığına da işaret eden Biberoğlu, bunun için insanların sitelere girerek rent a car çağırmalarının yeterli olduğunu ifade etti. Biberoğlu, “Rent a car’larla kaçak taşımacılık gerçekleşmektedir. Özellikle Esentepe’de turistler kiralık araçlarla kaçak taşımacılık yapmaktadır” diye konuştu. Biberoğlu, sektörde şu anda kiralık araçlarla yapılan kaçak taşımacılığın turistlik izinli araçların yaptığı kaçak taşımacılıktan daha tehlikeli boyuta geldiğini söyledi.

“Pile’den Kuzey ve Güney’e kaçak turist taşınıyor”

Turistlerin ve ağırlıklı olarak İngilizlerin özellikle Pile bölgesinde vito’larla kaçak taşımacılık yaptığını söyleyen Biberoğlu şöyle konuştu: “Pile’den ya da KKTC’den Güney’e turist taşıyorlar. Bu konuda çeşitli eylemler de yaptık ancak bir sonuç alamadık. Bu pasta belli, bu pasta artık küçüle küçüle görünemeyecek seviyeye geldi. Taksiciler kan ağlıyor.”

“Tek noktada yapılan denetimler yetmiyor, yol çok”

Kaçak taşımacılığa karşı yapılan denetimlerin de yeterli olmadığına işaret eden Biberoğlu, tek bir güzergahta yapılan denetlemenin bir anlam ifade edemeyeceğini dile getirdi. Biberoğlu, “Havaalanında yapılan denetimde bir güzergahta nokta oluşturulurken, oraya ulaşım tek yönde olmadığı için kaçak taşımacılık yapanlar bu defa Metehan’dan gidiyor yine gidiyor. Yani tek bir noktada yapılan denetim bize kaçak taşımacılıkta bir yarar sağlamıyor. Havaalanından gitmiyor da Pile’den gidiyor. Yol çok. Bunun için gerekli önemli kilit noktalarda etkin denetimler gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Elimizde kaçak listeleri var ancak yasal zemin yok”

Taksicilerin bu sektörde kimlerin kaçak taşımacılık yaptığını çok iyi bildiğini de ifade eden Biberoğlu, “Elimizde bunların listeleri de var. Gerekli yerlere ilgili mercilere en önemlisi de polislere bunu sunuyoruz ancak yasal bir zemin olmadığı için onların da elinden bir şey gelmiyor. Güney’e kaçak araçlarla giden kişiler oradaki müşteriyi alıyor ve Kuzey’e müşteri transferi yapıyor” dedi.

Üniversiteler de usulüne uygun taşımacılık yapmıyor

Üniversitelerin yaptığı taşımacılığın da usulüne uygun olmadığı için olayın bir diğer boyutunu oluşturduğunu anlatan Biberoğlu, “Öğrencilerden para alınmadığı söyleniyor ancak her dönem başında bu hizmetler için öğrencilerden çeşitli isimler altında kesintiler peşin yapılmaktadır. Otobüs çıkarıyor, minibüs çıkarıyorlar, havaalanı taşımacılığı şehirlerde girilmeyecek bölgelere girilerek taksicileri iş yapamaz hale getiriyorlar” diyerek, üniversitelerin bulunduğu bölgeleri ekonomik ve sosyo-kültürel olarak kalkındırmanın çok ötesinde bunun tam tersi bir işlevselliğe büründüğünü ifade etti.

“Üniversite mezunu gençlerimiz taksicilik yapıyor yine de ekmek yiyemiyor”

Sorunlarını dile getirdiklerinde ilgili birimlerin bundan rahatsız olmasını da eleştiren Biberoğlu, “Sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Ekmek yiyemez hale geldik. Ülkede birçok alanda artık işsizlik de had safhaya geldi.

Üniversite mezunu gençlerimiz bugün iş bulamadığı için taksicilik yapıyor. Günah değil mi bu gençlerimize?” diye sordu.

Biberoğlu, hal böyle iken hala bu insanların ekmeğinin sivil araçlarla kaçak taşımacılık yapanlar tarafında kesilmesine göz yumulmasını da eleştirdi.