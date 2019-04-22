14. Kıbrıs İpek Kozası Festivali başlıyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Bellapais’i Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Perçinkardeşler’in katıldığı toplantıda festival programı açıklandı.

Bellapais Manastırı park alanında 2 gün sürecek olan festivalde, çeşitli müzik dinletileri, dans ve folklor gösterileri ile konserler yer alacak. Festivalin resmi açılış etkinliği Cumartesi günü saat 15:00’da yapılacak. Stantlar sabah saat 11:00’de açılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı konuşmada, 14 yıl önce Yeşil Barış Hareketi girişimiyle başlatılan festivale daha sonraki yıllarda belediyenin de dahil olduğuna dikkat çekti. Nidai Güngördü, festival sayesinde ipek kozası hakkında farkındalık yaratıldğına işaret ederek, bu amaçla yakın zamanda kooperatif kurulduğunu açıkladı. Güngördü, genel kurul yapıp faaliyete başlayacak kooperatifte; ipek koza, Lapta ve Lefkara işleri bulunacağını ifade etti. Güngördü, kooperatifin amacının, el işiyle uğraşan ancak satma konusunda sıkıntı yaşayan üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşturmak olduğuna vurgu yaptı. Güngördü, 14 yıl boyunca festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir ise doğal tarihi ve kültürel özellikleri bakımından zengin bir ülke olduğumuzu ancak ekonomik ve kimlik bunalımları nedeniyle kayıplar yaşadığımızı ifade etti. Doğan Sahir, ipek koza işlerinin yok olmak üzereyken festivale başlandığını ve farkındalık yaratılarak bu değere sahip çıkıldığını dile getirdi. Sahir, oluşan bu bilinçle ipek böceği ile birlikte dut ağaçlarının da değer kazandığını aktardı. Kooperatifle birlikte yurtiçi ve yurtdışında pazarlama konusuna gidilmesinin önemine işaret eden Sahir, markanın uluslararası olması için tescil yapılması gerektiğini vurguladı. Sahir, ipek koza ve el işlerinin değer bulmasıyla ekonomik, turistik ve kültürel getirileri olacağını kaydetti.

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ise köyde ipek koza ve el işlerinin tanıtımı ve pazarlamasını yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Niyazi Engin, turistler yapılacak tanıtımlar yanında ilkokulda da yapılacak faaliyetlerle bu kültürün gelecek nesillere aktarılacağını sözlerine ekledi.

FESTİVAL PROGRAMI

4 Mayıs Cumartesi

11:00 Müzik yayını, 14:00 Grup Triple konseri, 15:00 Resmi Açılış ve Konuşmalar

15:30 Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, 15:45 Grup Arabent konseri, 17:15 Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, 17:30 Girne Tango Kulübü gösterisi, 18:00 Akustik DUO konseri, 19: 30 “Kozamı Örüyorum” Kısa Film Gösterimi.

5 Mayıs Pazar

11:00 Müzik yayını, 14:00 DİGEM ( Folklorik Kıbrıs Müzikleri), 15:00

Dikmen Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, 15:30 The Hot Club Of Cyprus konseri 16:45 Hasder halk dansları gösterisi,

17:00 İpek Böceği’nin Tarihçesi Konuşmacı Prof. Doç Dr Ali Efdal Özkul ve Uygulamalı koza elişi atölye çalışması, 18:30 Dance Fit. Dans gösterisi, 19:00 Final Konseri Cahit Kutrafalı Quartet Ft. Ezgi Akgürgen

(BRT/MAIL)