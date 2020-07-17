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14 Mart öncesi ülkeye gelenler çalışma izni çıkarabilecek

Koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan çalışma izinleri konusu hakkında Çalışma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada 14 Mart öncesinde ülkeye gelenlerin çalışma izni çıkarabileceği belirtildi.

17 Temmuz 2020 Cuma 16:11
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14 Mart öncesi ülkeye gelenler çalışma izni çıkarabilecek

Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yürütülen ön izin işlemleri;  salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan önlemler neticesinde aksamış ve işlemlerin yürütülmesinde sıkıntı yaşanmıştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada pandemi nedeniyle yurt dışı giriş ve çıkışların yapılamamasından dolayı, Bakanlık tarafından yürütülen ön izin işlemleri bu dönemde uygulanamamış ve çalışma hayatında yer alacak kişiler kayıt altına alınamamıştı.

Bu çerçevede, Covid-19 pandemisi nedeniyle 14 Mart 2020 tarihinde sınır kapılarının kapanması sebebiyle ülke içinde bulunan ve geçerli bir vizeye sahip olan yabancı uyrukluların ülkemizde çalışmak istemeleri halinde, KKTC’den çıkış yapmadan çalışma izni alabilmelerine Bakanlık tarafından olanak tanınmıştı.

Bu kapsamda Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

  • Çalışma izni iptal edilip son işyerinde altı aylık süresini tamamlamamış olan ve iptal tarihinden sonraki 40 günlük yasal süresi 14 Mart 2020 ve sonrası bitmiş olan;
  • Ülkemize 14 Mart 2020 tarihinden önce turist vizesi ile giriş yapıp vize bitiş tarihi 14 Mart 2020 ve sonrası olan;
  • Öğrenci olup okuldan mezun olan veya okul ile ilişkisini kesen ve mezun olduktan veya ilişkiyi kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi 14 Mart 2020 ve sonrası olan çalışma hayatında yer almak isteyen

 Yabancı uyruklular çalışma izni alabilecek...

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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