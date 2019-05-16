14 milyon liralık Ferrari çalındı!

Markanın ürettiği en özel otomobillerden biri olan 288 GTO tüm dünyada 272 adet üretilmiş bir otomobil.

Bu özel otomobili satın almak istediğini söyleyen bir müşteri galerinin müdürü Bernhard Kerklo ile haftalarca görüşmüş.

Almanya Düsseldorf’ta yaşanan bu olay alıcının galeriyle aracı görmek ve satın almadan önce kullanmak için gelmesiyle başladı.

2 saatlik bir test sürüşüne galeri müdürü ile çıkan alıcı galeriye döndüklerinde müdür Kerklo’nun araçtan inmesiyle gaza basıp olay yerinden uzaklaştı.

Sadece 272 adet üretilen bu otomobilin bulunması da çok zaman almadı.

Alman polisi bu özel otomobili Düsseldorf yakınlarındaki bir garajda, görgü tanıklarının ihbarı üzerine buldu.

288 GTO, otomobil koleksiyonerlerinin sahip olmak istediği en önemli ve özel otomobillerden biri.

Otomobilin örneklerinin fiyatları 2 milyon Euro yani 14 milyon liranın üzerinde.

Çalınan otomobilin kullanıcılarından biri de eski Formula 1 pilotu Eddie Irvine olduğu belirtilmiş.