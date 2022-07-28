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14. Polis Salon Futbol Turnuvası şampiyonu Güzelyurt Polis Müdürlüğü Takımı oldu…

Polis Örgütünün 58. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde, 25-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda düzenlenen 14. Polis Salon Futbol Turnuvası bugün yapılan çeyrek, yarıfinal ve final maçları ile tamamlandı. 

28 Temmuz 2022 Perşembe 18:39
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14. Polis Salon Futbol Turnuvası şampiyonu Güzelyurt Polis Müdürlüğü Takımı oldu…
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Güzelyurt Polis Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü takımları arasında oynanan final maçı 1-1 berabere sonuçlanması üzerine penaltı atışları sonunda Güzelyurt Polis Müdürlüğü takımı turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada ikinci Girne Polis Müdürlüğü takımı olurken, Siyasi Polis Müdürlüğü takımını yenen Gazimağusa Polis Müdürlüğü takımı ise turnuvanın üçüncüsü oldu.

TURNUVANIN EN CENTİLMEN TAKIMI, turnuva süresince en az faul ve oynadıkları maçlarda oyuncuları sarı ve kırmızı kart görmeyen LEFKOŞA POLİS MÜDÜRLÜĞÜ-B takımı olurken,  

TURNUVANIN EN İYİ KALECİSİ; toplam sekiz maçta, kalesinde gol görmeyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü sporcusu Başmüfettiş Turgay KIROK,      

TURNUVANIN GOL KRALI ise, dokuz maçta toplam 13 golle Güzelyurt Polis Müdürlüğü sporcusu İtfaiye Memuru Salih OYAL oldu. 
   
Şampiyon Takıma kupa ve madalyaları, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Hüseyin SAĞIROĞLU tarafından,

İkinci Takıma kupa ve madalyaları, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet BEŞERLER tarafından,

Üçüncü takıma kupa ve madalyaları, İskele Polis Müdürü Kasım KUNİ tarafından, 

En centilmen takıma kupası, Polis Okulu Müdürü Kaan Resa SAÇAR tarafından, 

Gol Kralına ödülü, Girne Polis Müdürü Gökay KARAGİL tarafından, 

En iyi kaleciye ödülünü, İdari Polis Müdürü Mahmut Barış SEL tarafından ve   

Turnuvada emeği geçen hakemlere ise Gazimağusa Polis Müdür Yardımcısı İbrahim ULUSOY tarafından verildi.

Anahtar Kelimeler:
Polis ÖrgütüPolis Salon Futbol TurnuvasıAtatürk Spor SalonuGüzelyurt Polis MüdürlüğüGirne Polis Müdürlüğü
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