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14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6534 olup,14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edilmiştir.

13 Haziran 2021 Pazar 18:44
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14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlandı

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 14 kişi ise yerel vakadır.

1 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Marmara-1

Girne Merkez-8 / Karaoğlanoğlu-3

Lefke  Merkez-2

13 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6534

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 14 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.323.279 

Toplam Vaka Sayısı: 7560

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7288

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı:  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 232 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 328   

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3483 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.411

Kaynak: 6534 test yapıldı, 14'ü yerel 17 pozitif vaka

Son Güncelleme: 13.06.2021 19:23
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