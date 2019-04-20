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14. Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Başladı

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:34
14. Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Başladı
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Türkiye’de faaliyet gösteren Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği ile Mediterranean and Middle Eastern Endoscopic Suggery Association (Akdeniz ve Ortadoğu Endoskopik) Derneğinin işbirliğinde bu yıl 14. kez düzenlenen Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Bafra’daki Limak Otel de düzenlendi.

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4 gün sürecek olan kongreye 21 farklı ülkeden yaklaşık 500 katılımcı ilgi gösterdi. Kongre hakkında BRT’ye bilgi veren Prof. Dr. Levent Avtan, uluslararası kongreye Akdeniz ve Ortadoğu’dan 500’ün üzerinde katılımcının ilgi gösterdiğini belirterek, Akdeniz ve Ortadoğu’nun ortasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kongre için en uygun lokasyon olduğunu kaydetti.

Kongrede yeni teknoloji, robotik cerrahi ve kapalı amaliyat yöntemleriyle ilgili en son gelişmelerin ele alınacağını ifade eden Avtan, söz konusu kongreni tıp alanına olduğu kadar ülkenin tanıtımına da katkı sağladığını belirtti.

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Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi KongresiBafraLimak OtelHaberGündemKıbrıs
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