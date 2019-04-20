14. Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Başladı

Türkiye’de faaliyet gösteren Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği ile Mediterranean and Middle Eastern Endoscopic Suggery Association (Akdeniz ve Ortadoğu Endoskopik) Derneğinin işbirliğinde bu yıl 14. kez düzenlenen Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Bafra’daki Limak Otel de düzenlendi.
Kongrede yeni teknoloji, robotik cerrahi ve kapalı amaliyat yöntemleriyle ilgili en son gelişmelerin ele alınacağını ifade eden Avtan, söz konusu kongreni tıp alanına olduğu kadar ülkenin tanıtımına da katkı sağladığını belirtti.