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14 yaşındaki çocuğu boynundan ve dudağından öptü

Lefkoşa’da meydana gelen Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olan zanlı C.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Kasım 2020 Cuma 16:13
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14 yaşındaki çocuğu boynundan ve dudağından öptü

Lefkoşa’da meydana gelen Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olan zanlı C.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olguları aktardı.

Ergüleç zanlının Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olduğunu belirtti. 

Polis, zanlının  2020 Ekim ayı içerisinde Lefkoşa'da Marmara bölgesinde bir Oto Elektrik Dükkanı içerinde misafir olarak bulunduğu sırada çırak olarak çalışan U. Ş (E-14-)'yi boynundan ve dudaklarından öpüp, yine eliyle kalçasını sıkıp cinsel saldırıda bulunduğunu ve çocuğun ilk şikayeti ustasına yaptığını belirtti.

Polis, olay polisin bilgisine 26.11.2020 tarihinde rapor edildiğini ̧ ve mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

 Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının mesele ile ilgili polise bir gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi.

 Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu anlattı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere etki edeceğinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, tahkikatın salim bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 27.11.2020 17:32
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