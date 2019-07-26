14 Yaşındaki çocuğu hamile bırakan zanlı tutuklandı

(Kamalı Haber) – 16 yaşından küçük kız çocuğunu hamile bıraktığı tahlil sonuçları ile ortaya çıkması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Doğukan Atakan tutuklu yargılanacak.

Mahkemede şahadet veren Müfettiş Muavini İrfan Türk, zanlı Doğukan Atakan’ın 2005 doğumlu olan kız çocuğu ile cinsel ilişkide bulunmakla methaldar olduğunu belirtti. Türk,7 Mayıs’ta Dr. Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne başvuran kız çocuğunun hamile olduğunun anlaşıldığını söyleyerek, kan örnekleri ile zanlının kan örneğinin eşleştiğini mahkemeye aktardı. Tahkikatın tamamlandığını ve zanlının aleyhine “16 yaşından küçük çocukla cinsel ilişki kurmak” , “Çocuğa cinsel saldırı” suçları getirildiğini belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Volkan Kayabaş, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)