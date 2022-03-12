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14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz iddiası

Girne’de 2020 ile 2022 yılları arasında meydana geldiği öne sürülen 16 yaşından küçük kız çocuklarına tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Mart 2022 Cumartesi 16:39
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14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz iddiası
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(Kamalı Haber) 

Girne’de 2020 ile 2022 yılları arasında meydana geldiği öne sürülen 16 yaşından küçük kız çocuklarına tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgli bulguları aktardı.

Özmüezzin huzurda bulunan zanlı Y.G’nin kız arkadaşı olan kadının 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının 2020 -2022 tarihleri arasında farklı zaman dilininde sevgilisinin 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiğini yönünde müşteki kızlar tarafından okul öğretmenlerine yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklandığını aktardı.

Polis meselenin ciddi olduğunu olayla ilgili olarak müşteki kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolok eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlınında beyanları olduğunu bu beyanlarının teyit tekzip edileceğini, müştekilerin doktor kontrolünden gecirilip rapor temin edileceğini belirterek ilk etapda zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.03.2022 18:21
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