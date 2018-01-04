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14 yaşındaki ikizlere tecavüze tutuksuz yargılama!

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14 yaşındaki ikiz kız kardeşle ilişkiye giren 2 genç ve pansiyon işletmecisi tutuksuz yargılanacak

04 Ocak 2018 Perşembe 11:02
14 yaşındaki ikizlere tecavüze tutuksuz yargılama!
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Antalya Pansiyonu’na yapılan baskında 14 yaşındaki ikiz kız kardeşlerle cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilerek tutuklanan 17 yaşlarında olan A.G. ile T.G. ve işletmeci 70 yaşındaki Turhan Kumru hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Polis, 17 yaşlarındaki iki zanlının, kızların yaşından dolayı teknik açıdan tecavüz suçu işlediğini ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep ederken olayla ilgili bulguları tekrar aktardı

Soruşturma tamamlandı

Soruşturmayı yapan polis,30 Aralık tarihinde aldıkları ihbarda Lefkoşa’da faaliyet gösteren Antalya Pansiyonda küçük kızlara fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldıklarını söyledi. Polis, aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiklerini, gece saatlerinde pansiyona baskın yaptıklarını açıkladı. Baskın esnasında pansiyonun bir numaralı odasında 17 yaşlarında olan A.G. ile T.G.’nin, 14 olan ikiz kız kardeşlerle cinsel ilişkiye girdiklerini tespit ettiklerini aktardı. Polis, 17 yaşındaki iki erkek şahıs ile fuhuşa göz yuman işletmeci Turhan Kumru’nun gözaltına alındığını kaydetti. Polis, zanlılar A.G ile T.G’nin teknik olarak“16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz” ve “16 yaşından küçük kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girmek için alıkoyma”, zanlı Turhan Kumru aleyhine ise “kontrolü altındaki binada 16 yaşındaki kız çocuğunun cinsel ilişkiye girmesine müsaade etme” suçlarından soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlıların üç gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Mahkeme, 17 yaşlarında olan A.G ile T.G.’nin hakkında teminat kararı verirken yaş unsurunu dikkate aldı. Mahkeme, 17 yaşındaki zanlıları yurt dışına çıkış yasağı, her biri için 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalanması şartlarıyla, işletmeci zanlıyı ise sadece yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

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