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14 yaşındaki kıza cinsel istismar!

11 Haziran 2019 Salı 19:13
14 yaşındaki kıza cinsel istismar!
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Evden kaçan 14 yaşındaki kızı evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki M.D. dün 16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma ve çocuğun cinsel istismarı suçundan Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol, zanlının 14 yaşındaki S.A.U’yu annesi ve babasının izni olmadan Karaoğlanoğlu adresindeki evine götürdüğünü, evde 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Varol, zanlının 14 yaşındaki kızın göğsünü okşayıp, dudaklarından öptüğünü ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini söyledi.

14 yaşındaki kızın amcasının şikayetçi olup, izni olmadan zanlının evinde kaldığına dair şikayetçi olduğunu belirten Varol, zanlının aynı gün tutuklandığını, işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi.

Evden kaçan 14 yaşındaki kızın zanlının evinden ayrıldıktan sonra başka adreslerde kaldığını, halen kayıp olduğunu kaydeden Varol, genç kızın bulunduktan ve doktor kontrolünden geçirildikten sonra zanlının ifadesinin teyidinin olacağını belirtti. Varol, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, 14 yaşındaki kızın halen kayıp olduğunu, bulunup ifadesinin alınması ve doktor kontrolünden sonra soruşturmanın netleşeceğini belirterek zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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