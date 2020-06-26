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14 yaşındaki kıza telefondan cinsel taciz

Telefonda tacizlik suçundan yakalanan zanlı Hasan Demirhan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Haziran 2020 Cuma 15:00
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14 yaşındaki kıza telefondan cinsel taciz

Telefonda tacizlik suçundan yakalanan zanlı Hasan Demirhan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, zanlı Hasan Demirhan’ın 2019 ile 2020 tarihleri arasında nişanlısının yeğeni olan 14 yaşındaki N.A isimli kız çocuğuna kullanmakta olan İnstagram ve Whatssapp isimli haberleşme programları üzerinden mesajlar atarak, cinsel taciz bulunduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.  

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi,  zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
TacizTutuklama
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