Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen komuta ve sancak devir teslim törenine katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Tugayın tarihçesi ile, görevi devreden ve devralan komutanların özgeçmişleri okundu.

Törende, Tank Albay Murat Dirican görevi, 30 Ağustos itibariyle Tuğgeneralliğe terfi eden Albay Osman Akyıldız’a devretti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevi devreden Tank Albay Murat Dirican’a, KKTC’deki görev süresindeki hizmetleri anısına plaket verdi.

Tören, sancağın yerini almasının ardından, askeri birliklerin tören geçişi ile tamamlandı.

 

mail/Hy

banner22
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan görüşmenin ardından açıklama yaptı
Başbakan görüşmenin ardından açıklama yaptı
Akıncı-Tatar görüşmesi başladı
Akıncı-Tatar görüşmesi başladı
İkramiye devretti!
İkramiye devretti!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim