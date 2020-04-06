142 mahkum şartlı tahliyeden yararlanabilecek

Bakanlar Kurulu’nun af çıkarma yetkisi olmadığını vurgulayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Cumhurbaşkanı ve Meclisin af yetkisi var. Biz de Bakanlar Kurulu olarak, Merkezi Cezaevi’nin koşullarını göz önünde bulundurup şartlı tahliyeyle ilgili bir düzenlemeye gittik” dedi.

“Daha önce cezasının yarısını çeken mahkumlar şartlı tahliyeye başvurabiliyordu, artık cezasının 3’te 1’ini çeken mahkumlar da şartlı tahliye başvurabilecek. Şartlı tahliye kurulunun uygun görülmesi halinde 3 aylık bir süre için salgın riski tamamen geçene kadar bu karar geçerli olacak. ‘Adam Öldürme’, ‘Adam Öldürmeye Teşebbüs’ ve ‘Cinsel Suçlar’ bu kapsamda değil. Zaten bu tür suçlar işleyenlerin şartlı tahliyeye başvurma hakkı yoktur” diyen Bakan Ayşegül Baybars, Hafif suçlulardan başlayarak 3 ay süreyle cezaevinin kapasitesini azaltmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Şartlı tahliye aftan farklıdır ve kamu vicdanını da zedeleyecek bir durum yoktur. Şartlı tahliyeyle dışarıya çıktığınız zaman eğer suç yeniden işlerseniz ceza aldığınız zaman tahliye olduğunuz suçun geriye kalan cezasını da çeker” diyen Baybars, Bugün itibariyle şartlı tahliye kuruşuna başvuruda bulunup şartlı tahliyeden yararlanabilecek mahkum sayısının 142 olduğunu açıkladı.

Şartlı tahliye kurulunun normal şartlarda cezaevinde toplandığını anımsatan Bakan Ayşegül Baybars, covid-19 önlemleri kapsamında, telekonferans vasıtasıyla mahkumlar şartlı tahliye kuruluyla görüşme yapacağını açıkladı. Cezaevinde gerekli sistemin kurulmaya başlandığını kaydeden Baybars, sistem kurulumu tamamlanınca mahkumların telekonferans yöntemiyle şartlı tahliyeye başvuracağını ve şartlı tahliye kurulunun toplanacağı günlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını da sözlerine ekledi.