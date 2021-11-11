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143'ü yerel, 184 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 14.341 test yapıldı, 143'ü yerel, 184 pozitif vakaya rastlandı, 96 kişi taburcu edildi"

11 Kasım 2021 Perşembe 18:36
649 Okunma
143'ü yerel, 184 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.341 olup, 143'ü yerel 184 pozitif vakaya rastlanmış, 96 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir . 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 143 kişi ise yerel vakadır. 

33 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 53 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

11 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.341 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 184 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38 

Yerel Vaka Sayısı: 143 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 96 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.717.299 

Toplam Vaka Sayısı: 24.002  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.388 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1523 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1471  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1260 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 388  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6315  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.119 

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