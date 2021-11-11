143'ü yerel, 184 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.341 olup, 143'ü yerel 184 pozitif vakaya rastlanmış, 96 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir . 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 143 kişi ise yerel vakadır.

33 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 53 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

11 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.341

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 184

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38

Yerel Vaka Sayısı: 143

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 96

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.717.299

Toplam Vaka Sayısı: 24.002

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.388

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1523

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1471

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1260

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 388

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6315

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.119