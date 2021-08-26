Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın...
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...

144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 16.931 test yapıldı, 144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı, 219 kişi taburcu edildi"

26 Ağustos 2021 Perşembe 18:54
771 Okunma
144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.931 olup, 144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlanmış, 219 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 31 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 144 kişi ise yerel vakadır. 

72 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 


26 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.931     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 31 

Yerel Vaka Sayısı: 144 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 219  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .374.574 

Toplam Vaka Sayısı: 15.675 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.406 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2216 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 108 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1910   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 179   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 52    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5023   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 515  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3408 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 40.407 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'daki feci kazada Minik Karel'i kaybettik
Lefkoşa'daki feci kazada Minik Karel'i kaybettik
KTHES: “Sınavda başarı göstermiş olan hemşirelerin tamamı istihdam edilecek"
KTHES: “Sınavda başarı göstermiş olan hemşirelerin tamamı istihdam edilecek"
Arıklı: "Tedarikçiler, bayiler ve dağıtımcılar tüp gaza gelen zammı yetersiz buldu"
Arıklı: "Tedarikçiler, bayiler ve dağıtımcılar tüp gaza gelen zammı yetersiz buldu"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim