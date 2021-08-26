144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.931 olup, 144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlanmış, 219 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 31 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 144 kişi ise yerel vakadır.

72 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



26 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.931

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 31

Yerel Vaka Sayısı: 144

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 219

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .374.574

Toplam Vaka Sayısı: 15.675

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.406

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2216

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 108

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1910

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 179

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 52

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5023

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 515

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3408

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 40.407