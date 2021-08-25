Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 16.630 test yapıldı, 149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi taburcu edildi"

25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:31
0 Okunma
149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.630 olup, 149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlanmış,118 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 149 kişi ise yerel vakadır. 

76 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-9/ Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Ortaköy-4/ Kanlıköy-1/Alayköy-1/ Çağlayan-3/ Göçmenköy-3/ Marmara-4 /Minareliköy-1/ Akıncılar-1/ Haspolat-3/ Hamitköy-5/ Taşkınköy-4/ Değirmenlik-1/ Surlariçi-11/ Köşklüçiftlik-4/ Kızılbaş-2/ K.Kaymaklı-7/ Yenişehir-6/ Meriç-2 

Girne 

Girne Merkez-16/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-3/ Boğazköy-1/ Ağırdağ-2/ Alsancak-7/ Çatalköy-1/ Kaşgar-3 / Esentepe-1/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Karakum-2/ Ozanköy-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-10 / Mallıdağ- 1/ Sakarya-1/ Baykal-1/ Canbulat-1/ Dumlupınar-1/ Paşaköy-1/ 
İskele 

Boğaz-1/ Bafra-2 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2/ Kalkanlı-3/ Mevlevi-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Doğancı-1 

25 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.630     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 173    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22  

Yerel Vaka Sayısı: 149 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 118 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .357.643 

Toplam Vaka Sayısı: 15.496 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.187  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2258 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1998  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 137  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 51     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5032    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 386  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3498 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 39.892

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhan Arıklı'dan çok tartışılacak değerlendirme!
Erhan Arıklı'dan çok tartışılacak değerlendirme!
Bertan Zaroğlu’dan tüp zammı tepkisi!
Bertan Zaroğlu’dan tüp zammı tepkisi!
Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda iki yeni atama
Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda iki yeni atama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim