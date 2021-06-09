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14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 7481 test yapıldı, 14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi"

09 Haziran 2021 Çarşamba 18:48
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14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7481 olup, 14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlanmış 10 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır. 

7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1 / Demirhan-2 / Surlariçi-1 

Girne 

Boğazköy-1/ Lapta-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 4 / Maraş-1 


9 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7481 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1 

Yerel Vaka Sayısı: 14 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.291.219  

Toplam Vaka Sayısı: 7473 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7161  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 246  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 
 

Son Güncelleme: 09.06.2021 23:32
Anahtar Kelimeler:
KKTC
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