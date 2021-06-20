Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar

14'ü yerel 16 pozitif vaka!

Son 24 saatte 6194 test yapıldı, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 20 kişi taburcu edildi

20 Haziran 2021 Pazar 18:51
1027 Okunma
14'ü yerel 16 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6194 olup, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya 20  kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Marmara-2/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1 

Girne 

Girne Merkez- 3/ Alsancak-2 / Zeytinlik-1 


20 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6194 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 14 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 20 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.383.199  

Toplam Vaka Sayısı: 7763 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7423 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 305    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 270 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 226 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3743 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 13.155

Son Güncelleme: 21.06.2021 00:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC’ye döndü!
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC’ye döndü!
El Emeği Pazarı'nda küçük üreticiler ürünlerini sattı
El Emeği Pazarı'nda küçük üreticiler ürünlerini sattı
7 saatlik elektrik kesintisi!
7 saatlik elektrik kesintisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim