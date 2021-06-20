14'ü yerel 16 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6194 olup, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya 20 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Marmara-2/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1
Girne
Girne Merkez- 3/ Alsancak-2 / Zeytinlik-1
20 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6194
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 14
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 20
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.383.199
Toplam Vaka Sayısı: 7763
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7423
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 305
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 270
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 226
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3743
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 13.155