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15 adet harnup ve 2 adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü

 Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile çevre halkının müdahalesi ile söndürüldü.

25 Mayıs 2021 Salı 18:18
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15 adet harnup ve 2 adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü

Polis Basın Subaylığı'nın açıklaması şu şekilde:

Bugün saat 14:45 sıralarında,   Esentepe'de  Esentepe - Karpaz Anayolunun 1-2 km'leri arasında, yolun güney kısmı ile Kayım -5 Sitesi arasında kalan arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.  Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile çevre halkının müdahalesi ile söndürüldü.  Çıkan yangın sonucu yaklaşık 6 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra 15 adet harnup ve 2 adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
YangınEsentepe Karpaz
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