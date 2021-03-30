Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
2 gün daha tutukluluk
2 gün daha tutukluluk
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi

15 ay hapis cezası

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak yargılanan sanık Maya Muhyyeva aleyhindeki karar açıklandı.

30 Mart 2021 Salı 13:51
700 Okunma
15 ay hapis cezası

(KAMALI HABER)

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Katip açıkladı.

Katip huzurda bulunan sanık Maya Muhyyeva’nın “Müstahdem tarafından sirkat”, “İkametgâhtan sirkat” ve "ikamet izinsiz ülkede kalmak" suçlarından yargılandığını söyledi.

Kıdemli Yargıç sanığın 2021’in Ocak ayı içerisinde çalışmakta olduğu B. S.’nin ikametgâhında temizlik yapmakta olduğu esnada yatak odasında muhafaza edilmekte olan kadın çantası içerisinden muhtelif ziynet eşyalarını sirkat ettiğini belirterek bu tür suçların toplumda huzur bozduğunu, ayrıca işveren ve işçi arasındaki güveni sarstığını belirtti. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 15 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tüm sektörün ciddi şekilde hazırlanması gerekmektedir"
"Tüm sektörün ciddi şekilde hazırlanması gerekmektedir"
“Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ilk bölümünde neler olacak?
“Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ilk bölümünde neler olacak?
Bu tarihlere dikkat!
Bu tarihlere dikkat!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim