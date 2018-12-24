15 ay hapis cezasına çarptırıldılar

Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye 29 Eylül’de 6 gram 388 miligram ağırlığında kokain, 33gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal eden Somesh Bhandari ve Ashık Pandit, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda okunan karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Atilla Enver Etkin hazır bulundu.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanıkların iki ayrı türde uyuşturucuyu Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye ithal etmelerini aleyhlerine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, sanıkların kuryelik yapmalarını aleyhlerine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Sağer, sanıkların işledikleri uyuşturucu ithal ve tasarruf suçlarının ciddiyet ve vahametine değindi.

Uyuşturucu suçlarında en ağır cezanın uyuşturucu ithaline verildiğini söyleyen Sağer, bu suçun uyuşturucuyla mücadeleyi sekteye uğrattığına vurgu yaptı.

Yargıç Temay Sağer, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanıklara oybirliği ile 15 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.