15 ay hapis yatacak

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’ye bağlı Boğazköy’de 27 Şubat 2017 yılında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Ö.D.’yi ekmek bıçağı ile sağ böbrek ve bacağından yaralayan Semih Aktaş, Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından 15 ay hapse mahkûm edildi.

Heyet adına kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu, bu yüzden kimsenin kimseyi cezalandırma hakkı olmadığına dikkat çekti.

Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın karar oturumunda, İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve sanık avukatı hazır bulundu.

Bu tür suçlarda artış var

Heyet adına kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, mahkemelerin 2014-2015 ve 2016 yılı faaliyet raporlarına bakıldığında, “vahim yaralama”, “ağır yaralama” ve “adam öldürmeye teşebbüs suçlarının dördüncü suç türüne girdiğini ve gittikçe yayılan bir suç olduğunu vurguladı.

Yargıç Sağer, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu, bu yüzden kimsenin kimseyi cezalandırma hakkı olmadığına dikkat çekerek, artış gösteren bu suçlar karşısında etkin ve caydırıcı cezalar verilmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Sanığın, “Ağır yaralama” ve “bıçak taşıma ” suçlarından yargılandığını ve sanığın kendi iradesi ile aldığı alkolün ardına sığınmasının bıçak taşımasının masumane bir davranış olmadığına değinen Sağer, bunun, sanık aleyhine bir durum olduğunu kaydetti.

Sağer, suçun gece işlenmesinin olayın ciddiyetini ve vahametini gösterdiğine işaret ederek, yaralama suçlarının KKTC’de yaygın bir suç olduğunu söylemenin yanlış olmadığını kaydetti.

Sağer, Semih Aktaş’la ilgili lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdiklerini ve aleyhine getirilen “Ağır yaralama” davasından 15 ay hapse mahkûm edildiğini açıkladı.